Ученый рассказал, как виртуальная реальность помогает в обучении

Виртуальная реальность сегодня используется в обучении, в том числе она востребована в тренировке профессиональных навыков, рассказал РИАМО собственник научно-производственного центра «НовАТранс», кандидат технических наук Рафаил Валиев.

«НовАТранс» стала первой компанией в России, которая создала тренажер виртуальной реальности для обучения технических специалистов. Оборудование активно используется в обучающих программах «Российских железных дорог».

«Речь идет об обучающих продуктах для специалистов, которые работают с различными механизмами и системами. Обычно учебники для них пишут академики, а наша миссия заключается в том, чтобы научить сложным вещам в доступной форме», — объяснил Валиев.

По его словам, тренировка профессиональных навыков — это самый наглядный пример оптимизации производства с помощью технологий виртуальной реальности.

«Мы же не можем, например, в процессе обучения воспроизвести реальную аварию или отказ оборудования на опасном производстве, в нефте- или газодобыче, а технологии виртуальной реальности дают нам возможность отработать алгоритм устранения неисправности в реальных условиях», — отметил ученый.

Востребованы в процессе обучения персонала и технологии дополненной реальности. Специальные компьютерные программы, дополняющие реальное оборудование виртуальным учебным контентом, позволяют учиться непосредственно на рабочем месте.

«При этом речь может идти не только о кратких инструкциях, но и о полноценном виртуальном наставнике, который окажет помощь в случае затруднения или нештатной ситуации», — заключил эксперт.