Ученый рассказал, к чему приведет таяние ледников в Арктике

Эксперт Киселев: в ближайшие три года Арктика действительно может лишиться льда

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев рассказал, что по одному из сценариев Арктика действительно может лишиться льда в ближайшие три года, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее издание Daily Mail опубликовало исследование ученых, согласно которому в ближайшие 3 года в Арктике может полностью растаять лед. Исчезновение ледников в данном регионе неизбежно приведёт к трансформации климатических условий на всей планете.

«В сентябре площадь ледяного покрова всегда минимальная, а если вдруг процесс разрушения льда будет проходить так же интенсивно и в другие сезоны, то наиболее вероятно, что Арктика останется безо льда в ближайшие годы», — сказал Киселев.

Однако, по его словам, это лишь модельные расчеты, а они всегда являются вероятностными. При этом планета окажется на пороге необратимых событий, если вдруг ледники в Арктике будут разрушены. Две трети территории РФ расположены в зоне многолетней мерзлоты. Ускорение процесса ее деградации может привести к увеличению числа аварий и выбросу опасных паров в атмосферу.

Эксперт отметил, что данный процесс может оказать влияние на Северный морской путь, и в таком случае потребуется создание новой инфраструктуры на побережье с учетом изменений, происходящих на поверхности Земли.

Кроме того, в области вечной мерзлоты содержится некоторое количество парниковых газов, таких как углекислый газ и метан. Если процесс таяния вечной мерзлоты будет ускоряться, то эти газы в большем объеме попадут в атмосферу, что приведет к ухудшению климата на планете, заключил Киселев.