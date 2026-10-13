Ученый РАН объяснила, как частый мат обесценивает сильные эмоции

В программе «Акцент» лингвист и редактор словаря русского мата назвала запретные ругательства важным пластом лексики. По ее словам, они позволяют выразить самую сильную и яркую эмоцию. Исследователь выразила сожаление, что этот пласт языка утрачивает свою роль.

«Такое должно встречаться с человеком всего лишь несколько раз в жизни. А то, что сегодня матерные слова употребляются как междометия, заставляет их терять свою яркую эмоциональность», — сказала Светлана Друговейко-Должанская, объясняя норму употребления мата.

Ранее декан филологического факультета Уральского федерального университета Анна Плотникова в программе «Акцент» заявила, что частое употребление мата вызывает рост агрессии в обществе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.