Ученый РАН назвал слухи об НЛО инструментом для хайпа и заработка

По словам ученого, за всю историю наблюдений ни один случай или слух о появлении неопознанных объектов не получил научного подтверждения. Эйсмонт отметил, что такие публикации идут либо от некомпетентных людей, либо от тех, кто преследует финансовую выгоду.

«Все это обычно бывает на уровне разговоров некомпетентных людей или людей, которые видят в этом какой-то свой, чаще всего, финансовый интерес. Публикации такие были, и ни одна из них не выдержала серьезного анализа. Всякий раз оказывалось, что там есть серьезные натяжки», — заявил ученый.

По его словам, повышенный интерес к инопланетной теме периодически появляется на самом высоком уровне. Активность Трампа сейчас может быть связана с выборами в конгресс.

В качестве примера Эйсмонт привел ажиотаж вокруг кометы 3I/ATLAS в 2025 году, которую даже назвали инопланетным кораблем. При этом доказательств этой гипотезы найдено не было.

