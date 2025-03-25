Ученый ответил, почему Челябинск притягивает к себе космические тела

Над Челябинском вновь было зафиксировано падения метеорита. Последний раз 15 февраля 2013 года город был потрясен предыдущим паданием космического тела. Тогда ударная волна выбила стекла в сотни зданиях и ранила более полутора тысяч человек. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Астроном Дмитрий Вибе рассказал, почему Челябинск притягивает к себе метеоры, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Это ни с чем не связано, потому что это не так. Если мы посмотрим на карты регистрации болидов, они равномерно покрывают всю территорию Земли», — заявил эксперт.

Ученый добавил, что город снова зафиксировал падение космического тела из-за ясной погоды, времени суток и высокой плотности населения. Если в каких-то местах Земли небо затянуто облаками, вспышку можно просто не заметить.

Также Вибе сообщил, что даже не видел новостей о метеорите или метеоре в данном регионе. Он напомнил, что метеоритом считается космическое тело, упавшее на Землю. То, что пролетает по небу и оставляет светящийся свет за собой является метеором. В большинстве случаев после попадания объекта в атмосферу до поверхности Земли не доходят даже его фрагменты.