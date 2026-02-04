Ученый объяснил, как в Черном море появился лед

Появление ледяного покрова в северо-западной части Черного моря у берегов Крыма связано с небольшой глубиной акватории, где при минусовых температурах происходит быстрое образование льда. По словам профессора географического факультета ПГНИУ Андрея Шихова, это явление, хотя и не рядовое, но и не является чем-то экстраординарным, сообщает РИА Новости .

По словам Шихова, подобные события случаются в Крыму не каждый год, а примерно раз в несколько лет. Он отметил, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с экстремальными морозами, наблюдавшимися в 1997 и 2012 годах, и подчеркнул, что в прошлом году льда в этом районе не было из-за аномально теплой зимы. Текущее похолодание в Крыму он также характеризует как не очень сильное.

Ученый пояснил, что в указанном месте море неглубокое, что способствует быстрому промерзанию воды. Залив закрыт от сильных северо-восточных ветров, которые могли бы разрушить лед, поэтому при устойчивых отрицательных температурах происходит его формирование. Он категорически опроверг предположения о том, что наблюдаемый лед может быть айсбергом.

Шихов напомнил, что в 2012 году в аналогичный период юг России переживал сильные морозы, с температурой до -19 градусов в Новороссийске и до -20 в Крыму в течение нескольких дней. В декабре 1997 года температура опускалась до -25 градусов. Последнее значительное похолодание в регионе было зарегистрировано в 2014 году.

Ранее пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым» сообщила об обнаружении скопления дрейфующего льда в акватории Черного моря вблизи Бакальской косы, расположенной на северо-западе Крыма.

