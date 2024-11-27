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Ученый из Королева представил свой проект в Научно-технологическом университете «Сириус»

В «Сириусе» стартовал IV Конгресс молодых ученых на котором собрались участники из 40 стран. В первый день конгресса состоятся дискуссии, посвященные развитию микроэлектроники, использованию технологий искусственного интеллекта в образовании, продовольственной безопасности, развитию биоэкономики и продовольственной безопасности, международному научному сотрудничеству и привлечению иностранных ученых к работе в России, роли русского языка в международной научной коммуникации, сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

Поговорят также о востребованности инженерных профессий, развитии гибких навыков для успешной карьеры в науке. Своим видением России как технологического лидера поделятся молодые ученые.

Студент 6 курса кафедры техники и технологий Института международного и дистанционного образования королёвского Технологического университета им. А. А. Леонова Исаков Эльдар представляет собственный стенд на IV Конгрессе молодых ученых в Сочи

Эльдар представляет проект БПЛА «Щелкунчик», который направлен на создание отечественного малогабаритного БПЛА с системами искусственного интеплекта, управления и радиосвязи собственной разработки, включая платы управления, антенны радиомодули и программное обеспечение.

Мы гордимся нашим студентом! Участие в таком значимом мероприятии подчеркивает высокий уровень подготовки и инновационного мышления студентов Технологического университета им. А. А. Леонова