Ученый из Астрахани запустила производство пищевого коллагена с господдержкой
Ученый из Астрахани после 25 лет исследований создала коммерческое производство пищевого коллагена и косметики на его основе при поддержке государства, сообщает «Бриф24».
Жительница Астрахани разработала формулу пищевого коллагена, обогащенного аминокислотами и белком. Продукт способствует укреплению суставов, мышц и костей, а также улучшает состояние кожи и волос при регулярном употреблении.
Производство работает в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря государственной поддержке ученая также выпустила косметическую линию, включающую омолаживающую сыворотку на основе коллагена и растительных гидролатов.
Разработка стала результатом 25-летней научной работы, что позволило превратить исследование в успешный бизнес-проект.