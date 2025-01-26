Ученый и почетный гражданин Подмосковья Борис Обносов отмечает день рождения

Советский и российский инженер-механик по летательным аппаратам, доктор технических наук, заслуженный машиностроитель РФ, почетный гражданин Московской области Борис Викторович Обносов отмечает день рождения. Ему исполняется 72 года.

Борис Викторович родился 26 января 1953 г. в Москве. Известный ученый, организатор создания и производства авиационных управляемых средств поражения всех классов и назначений для ВВС, а также морского подводного оружия для ВМФ страны. Более 16 лет проработал в Московской области на государственном предприятии оборонного значения в городе Королеве.

Карьерный путь и достижения

Прошел путь от инженера кафедры Московского авиационного института до генерального директора ведущей корпорации оборонно-промышленного комплекса России. Благодаря практической и научной деятельности Обносова создана одна из основных успешно развивающихся объединенных структур ОПК России — Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», в рамках которой объединены научно-исследовательские, конструкторские и производственные предприятия.

Действительный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского и Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, профессор. Автор более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники. Член научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Возглавляет Совет директоров организаций оборонно-промышленного комплекса Московской области. Заместитель Председателя Московского областного союза промышленников и предпринимателей (Регионального объединения работодателей). Член бюро Союза машиностроителей России. В 1976 г.

Образование и начало трудового пути

Обносов окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе (далее — МАИ) по специальности «Летательные аппараты», в 1983 г. — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Прикладная математика».

Начал трудовой путь инженером кафедры 606 МАИ. С 1976 по 1993 гг. — аспирант, младший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник кафедры 606 МАИ. С 1994 по 1998 гг. — на дипломатической работе. С 1998 по 2003 гг. — заместитель гендиректора федерального государственного унитарного предприятия «Российские технологии», заместитель гендиректора Федерального государственного унитарного предприятия «Промэкспорт — оборонные технологии», советник гендиректора федерального государственного унитарного предприятия «Промэкспорт», советник гендиректора, затем — начальник департамента оборонных технологий и космоса федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт». С 2003 г. по настоящее время — генеральный директор АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“.

Награды

Обносов — Герой Российской Федерации. Награжден орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, ведомственными наградами и наградами Московской области. Лауреат государственной премии в области науки и технологий, двух премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Почетный гражданин города Королева.

Постановлением Губернатора Московской области от 29.08.2019 № 401-ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».