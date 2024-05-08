Ученый Чашей: в частных вспышках на Солнце нет ничего необычного

«Максимумы активности по уровню разные бывают. Но вот этот максимум, к которому мы приближаемся, ничем особо не выделяется. Он примерно такой же, как и предыдущий, который был 11 лет назад», — сказал Чашей.

Он добавил, что нынешние вспышки происходят чаще, чем год назад. Это связано с тем, что активность Солнца периодически меняется.

«Сейчас Солнце почти достигло максимальной активности. Еще год-два будет продолжаться повышенная вспышечная активность. Ничего такого необычного здесь нет, потому что, вы сами понимаете, что и Солнцу, и Земле миллиарды лет. И до сих пор Солнце живо, и Земля жива, и люди не вымерли, так что ничего страшного», — отметил специалист.