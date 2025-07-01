Ученых Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе инновационных агропроектов

Стартовал прием заявок на новый конкурс для молодых ученых, ориентированный на поддержку инновационных разработок и исследовательских проектов в сфере агротехнологий. Инициатива направлена на стимулирование талантливых специалистов, исследователей, магистрантов, студентов, аспирантов, а также научных работников, кандидатов и докторов наук в возрасте от 18 до 35 лет, которые занимаются развитием отечественного агропромышленного комплекса с использованием современных и передовых подходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс предусматривает три основные направления: биотехнологии, селекция и генетика, а также цифровизация для аграрного сектора. Победители по каждому из направлений получат значительную поддержку от Россельхозбанка, включая помощь в продвижении своих решений, поиске инвестиций и возможности проведения пилотных тестирований совместно с ведущими компаниями отрасли. Кроме того, авторы лучших проектов смогут презентовать свои разработки на площадке «АгроИнвест Клуба» — закрытом сообществе инвесторов, что откроет им новые возможности для партнерства и масштабирования своих идей.

Заявки на участие принимаются с 27 июня по 15 сентября через платформу РСХБ.Цифра. Торжественная церемония награждения победителей состоится на ежегодной конференции AgrоСode Conf — важной площадке для обмена знаниями, демонстрации перспективных решений и поиска новых возможностей для внедрения инноваций в практическую деятельность.

В ведомстве отметили, что за годы проведения данного конкурса он стал значимым событием, объединяющим ученых, специалистов и бизнес-сообщество, способствующим развитию передовых технологий и реализации перспективных решений в агросекторе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.