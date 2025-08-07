Ученые зафиксировали выброс пепла от вулкана на высоту 9,5 километров

Как сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, гигант выбросил столб пепла на высоту 9,5 километров, а шлейф растянулся на 141 километр в восточном направлении.

Авиаперевозчики массово задерживают и отменяют рейсы через полуостров — как местные, так и международные. Специалисты предупреждают, что вулканический пепел представляет смертельную опасность для авиадвигателей и может привести к их отказу в полете.

По данным МЧС, пока угрозы для населенных пунктов нет.

Ключевской — высочайший действующий вулкан Евразии (4750 метров), его извержения происходят с периодичностью 3-5 лет.