Ученые выявили низкое содержание микропластика в водоемах Подмосковья

Ученые МГУ имени Ломоносова проанализировали содержание микропластика в водоемах Московской области и зафиксировали минимальные концентрации загрязнения, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты МГУ имени Ломоносова провели исследование водоемов Московской области для определения концентрации микропластика. Пробы воды были взяты в Москве-реке на входе и выходе из города, реке Десне и в болоте в районе Шатуры. В ходе работы применялся новый метод анализа частиц микропластика размером от 0,1 мкм до 1 мм.

Максимальная концентрация микропластика зафиксирована в Москве-реке на выходе из столицы — 360 нг/л. В реке Десне этот показатель составил 170 нг/л, а в болотной воде микропластик не обнаружен.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что изучение микропластика важно для оценки рисков для природы и человека и позволит принять научно обоснованные меры по защите водных ресурсов.

Руководитель ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» Константин Малащук добавил, что в 2025 году проведено 285 исследований по 11 показателям, что позволило достоверно оценить состояние водоемов региона.

В прошлом году в Подмосковье ликвидировали почти 4,5 тысячи несанкционированных водовыпусков. Мониторинг состояния малых рек и донных отложений показал стабильную ситуацию. Экологическое ведомство продолжает следить за проблемой загрязнения микропластиком и готово поддерживать научные исследования в этой области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.