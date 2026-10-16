Ученые выяснили, как разговор с привлекательной женщиной влияет на мужчин

Общение с привлекательной женщиной может временно ухудшать память и концентрацию у мужчин. Такой результат дал эксперимент ученых Университета Радбуда в Нидерландах, сообщает «Вечерняя Москва» .

По данным эксперимента, когнитивные способности мужчин снижались уже после первых минут разговора. Клинический психолог Марианна Абравитова связала этот эффект с сексуальным возбуждением.

По ее объяснению, возбуждение вызывает прилив крови к половым органам и частичный отток от мозга. Именно этим психолог объяснила временное ухудшение памяти, концентрации и мыслительных процессов.

При этом Абравитова отметила, что красота субъективна: общепринятые стандарты не гарантируют, что женщина вызовет такую реакцию у любого мужчины.

«У каждого человека есть свои индивидуальные типажи и шаблоны. В зависимости от этого внутреннего набора триггеров, на которые конкретный мужчина реагирует, он и определяет для себя, является ли женщина красивой. Именно совпадение с его личным типажом запускает ту самую физиологическую реакцию», — подчеркнула Абравитова.

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