Ученые выяснили, что ChatGPT дает более правильные ответы на грубые вопросы

Ученые из Университета Пенсильвании провели исследование и выяснили, что ChatGPT показывает повышенную эффективность, когда получает запросы в агрессивной манере, сообщает Baza .

В ходе эксперимента, охватившего свыше 250 разнообразных запросов, было установлено, что при использовании «очень грубого» тона процент корректных ответов составил 84,8%, в то время как при «очень вежливом» подходе этот показатель снизился до 80,8%.

Авторы исследования воздерживались от прямых оскорблений, заменяя их более умеренными выражениями, такими как «Эй, лентяй, займись этим».

Вместе с тем, исследователи выражают опасения, что широкое распространение подобной практики может привести к ухудшению коммуникации между пользователями в реальной жизни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.