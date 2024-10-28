Ученые связали почти 40 тыс преждевременных смертей с газовыми плитами

Ученые из испанского Университета Хауме I провели исследование и пришли к выводу, что в странах Евросоюза и Великобритании до 40 тысяч человек умирают раньше времени из-за того, что пользуются газовыми плитами, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

В исследовании говорится, что преждевременная смерть пользователей газовых плит наступает из-за того, что они выделяют диоксид азота и твердые частицы, которые негативно сказываются на человеческом здоровье: у людей появляются респираторные болезни.

«С точки зрения общественного здравоохранения газовые плиты токсичны», — заявила Bloomberg ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит.

Эксперт считает, что проблема газовых плит намного хуже, чем может показаться. Например, эти устройства выделяют парниковые газы, такие как диоксид углерода, а он, в свою очередь, влияет на климат. Самые большие проблемы с загрязнением окружающей среды наблюдаются в странах, которые больше других пользуются газовыми плитами: в Великобритании, Румынии, Польше и Италии.