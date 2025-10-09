Ученые сомневаются в достоверности метеорита над Ноттингемом

У специалистов нет возможности подтвердить достоверность сообщений о метеорите в городе Ноттингем в Великобритании, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

В Сети, в том числе и в российских СМИ, публикуется снимок из Ноттингема. Он размещен несколькими «желтыми» британскими таблоидами, которые ссылаются на запись в соцсети X единственного случайного очевидца.

«Откровенно говоря, нет никакой возможности подтвердить достоверность снимка и, напротив, очень хочется подтвердить обратное», — отметили в лаборатории.

По мнению ученых, опыт падения челябинского метеорита показывает, что болиды над городами видят множество людей, в том числе их снимают камеры наблюдений и автомобильные регистраторы. Факт только одного свидетельства такого происшествия порождает сильные сомнения.

Также размер космического тела на фото выглядит неадекватным текстовому описанию, где речь идет о спорадическом небольшом теле, то есть крупной падающей звезде.

Как считают в лаборатории, исключать ничего нельзя, но на 99% это либо фейк, либо гипертрофированно представленное рядовое событие, которое усилено намеренно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.