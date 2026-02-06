Ученые поставили под сомнение оптимальность условий для разумной жизни во Вселенной

Согласно последним научным данным, условия в нашей Вселенной не являются оптимальными для возникновения разумной жизни. Ученые пришли к выводу, что если бы космос обладал другими параметрами, например, меньшей плотностью темной энергии, наблюдалось бы более активное формирование звезд, что, в свою очередь, увеличило бы вероятность возникновения жизни, сообщает Сноб со ссылкой на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователи изучили, как уровень темной энергии влияет на рождение звезд — процесс, критически важный для возникновения жизни. Согласно проведенным расчетам, в нашей Вселенной лишь около 23% обычной материи трансформируется в звезды. Однако в предложенной модели с измененным значением темной энергии этот процент возрастает до 27%.

Для анализа были задействованы элементы уравнения Дрейка, которое используется для оценки вероятности существования внеземных цивилизаций, а также антропный принцип, объясняющий, почему наша Вселенная подходит для жизни. Полученные данные свидетельствуют о том, что нынешнее состояние Вселенной не является наиболее подходящей средой для развития разумных форм жизни.

Авторы исследования допускают, что в теоретических параллельных Вселенных с иной концентрацией темной энергии могли бы возникать более подходящие условия для жизни или развиваться иные формы цивилизаций. Важно отметить, что данная работа не предоставляет доказательств существования параллельных миров или инопланетян.

Выводы ученых углубляют понимание того, как фундаментальные свойства космоса влияют на процессы звездообразования и, как следствие, на потенциальную возможность появления разумной жизни.

