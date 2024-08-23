Ученые Подольска улучшили технологию выращивания насекомых для откорма животных

Отделом кормления сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста Подольска под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора РАН Романа Некрасова проводит испытания различных субстратов для кормления личинок черной львинки (Hermetia illucens, Black soldier fly). Проведены успешные опыты по откорму личинок с использованием зерноотходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Подольска.

Зерноотходы являются неотъемлемой частью производства зерна и продуктов из него и составляют до 26% от всей массы перерабатываемого зерна. Учитывая, что в России ежегодно собирается более 100 млн т зерновых (в 2023 году урожай зерновых составил 142,6 млн тонн), количество зерноотходов составляет более 30 млн тонн в год. Однако это малоценное сырье идет на переработку в низкопитательные кормовые смеси.

По результатам проведенных испытаний личинка черной львинки позволяет эффективно и в короткие сроки перерабатывать отходы зернового производства с получением кормовой добавки с высоким содержание протеина, уникального по своему составу жира и ряд других биологически ценных компонентов, включая хитин и антимикробные пептиды.

Под руководством Некрасова ведущий научный сотрудник, доктор сельхознаук Евгения Туаева и специалист Алексей Бутенко подобрали оптимальные параметры для выращивания личинок на зерноотходах с максимальной производительностью.

На основе проводимых исследований формируется лабораторный регламент полного цикла выращивания Hermetia illucens. Регламент включает базовые этапы: получение маточного поголовья (имаго), получение яиц, инкубация яиц и откорм полученной личинки.

Из биомассы личинок Черной львинки отделом кормления сельскохозяйственных животных получены высокоэффективные кормовые добавки: сухая протеино-липидная масса, протеиновый концентрат и липидная фракция. Ранее проведенные опыты на сельскохозяйственных животных (откармливаемый молодняк свиней, дойные коровы и телята) доказывают эффективность полученных кормовых компонентов.

Отделом продолжаются работы по оптимизации условий выращивания Hermetia illucens, в том числе оптимизация кормового субстрата с получением максимальной продуктивности в течение всего цикла насекомого, также работы по повышению эффективности кормовых добавок на основе биомассы насекомого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.