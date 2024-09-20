Ученые Подольска применили новые технологии для получения жизнеспособных телят

Специалисты федерального исследовательского центра животноводства имени академика Льва Эрнста в Подольске достигли значительного прорыва в области развития селекционно-племенного центра. С помощью новейших технологий пересадки OPU/IVP эмбрионов им удалось получить двух жизнеспособных телочек тагильской породы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Современный мир все чаще отказывается от использования традиционных методов получения эмбрионов крупного рогатого скота в пользу более эффективных технологий, таких как развитие эмбрионов in vitro из ооцитов, полученных методом OPU. Ученые лаборатории экспериментальной эмбриологии постоянно работают над оптимизацией этого процесса, чтобы повысить его эффективность. Получение жизнеспособного потомства после пересадки OPU/IVP-эмбрионов является значительным достижением для отрасли животноводства. В данном случае, благодаря пересадке свежих и замороженных эмбрионов, удалось получить двух здоровых телочек.

Успехи ученых из Федерального исследовательского центра животноводства подтверждают их высокую квалификацию и профессионализм. Использованная технология получения эмбрионов позволит реализовывать мероприятия по сохранению и тиражированию отечественных генофондных пород крупного рогатого скот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.