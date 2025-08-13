сегодня в 11:28

Ученые Подмосковья исследуют 51 реку до конца года

Специалисты Центра морских исследований МГУ имени Ломоносова в течение 2025 года обследуют участки 51 реки Московской области. Работы пройдут в рамках ежегодного мониторинга состояния дна, берегов и водоохранных зон малых рек, а также эколого-химической оценки донных отложений основных водотоков. Мониторинг предусмотрен госпрограммой «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023–2027 годы», сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Постоянный мониторинг водных объектов чрезвычайно важен, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Он позволяет оценить состояние малых рек, степень антропогенного воздействия на них. Результаты мониторинга являются основой для принятия решений о необходимости оздоровления водных объектов, расчистки, дополнительных водоохранных мероприятий».

Крупнейшими реками для обследования станут Москва, Клязьма, Истра, Химка, Мещериха, Ведомка.

В Подмосковье протекает более 7 тысяч рек и ручьев, и все они относятся к бассейнам четырех главных: Москвы-реки, Оки, Волги и Клязьмы. В рамках государственных и региональных программ ежегодно проводятся мероприятия по оздоровлению рек.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.