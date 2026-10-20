Ученые Петербурга создали технологию 3D-печати алюминием без плавления

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого первыми в России разработали способ печати деталей из алюминиевого сплава в твердом состоянии, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Вместо лазера или электронного луча ученые использовали специальный инструмент. Трение разогревает материал до пластичного состояния без плавления. Затем материал инструмента послойно переносится на заготовку. Полученная мелкозернистая структура превосходит по прочности литые или кованые аналоги.

«Дело в том, что при переходе металла в жидкую фазу, а потом обратно, возможно возникновение пор, горячих трещин, неминуемо появляются остаточные напряжения, это характерно для традиционной 3D-печати», — объяснил руководитель проекта, заведующий лабораторией Олег Панченко.

Метод подходит для изготовления крупных изделий и ремонта деталей, где традиционные подходы недоступны. Скорость производства алюминиевых изделий в 1,5 раза выше, чем при электродуговой печати проволокой. Технологию смогут применять также в судостроении и машиностроении.

Разработку поддерживает федеральная программа «Приоритет-2030». Ученые планируют создать технологии сварки и ремонта деталей из сплавов на основе меди, никеля и других металлов.

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