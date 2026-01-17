Ученые: парацетамол во время беременности не вызовет аутизм у ребенка

Международный коллектив медиков провел масштабный анализ всех крупных клинических исследований и не обнаружил доказательств того, что прием парацетамола беременными женщинами повышает риск развития у ребенка расстройств аутистического спектра, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или задержек интеллектуального развития, сообщает ТАСС .

Об этом сообщила пресс-служба Лондонского университета Сент-Джордж. Исследователи объединили и изучили данные 43 научных работ, в которых участвовали более миллиона женщин и их детей.

Как заявила профессор университета Асма Халил, результаты анализа подтверждают, что парацетамол был и остается безопасным средством для борьбы с болью и высокой температурой у беременных при условии его применения по медицинским показаниям.

Ученые предположили, что более ранние исследования, указывавшие на незначительный рост риска, могли не учитывать иные факторы, такие как генетические особенности или хронические заболевания матерей.

