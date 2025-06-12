Ученые открыли новую эру в изучении Солнца

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Европейский космический зонд Solar Orbiter передал на Землю первые в истории снимки южного полюса Солнца, сообщает РЕН ТВ .

Эти кадры, сделанные с беспрецедентного ракурса — под углом 17° ниже солнечного экватора, — уже заставили ученых пересмотреть многие устоявшиеся представления о поведении светила.

«Мы буквально открыли новую страницу в изучении Солнца», — заявил профессор Сами Соланки, комментируя достижение миссии.

Анализ полученных данных выявил неожиданную картину: магнитное поле в полярной области Солнца находится в состоянии хаоса, с беспорядочным смешением полюсов разной направленности.

Особый интерес ученых вызвала обнаруженная асимметрия между полушариями звезды, которая может объяснить многие загадки солнечной активности.

Уникальные изображения стали возможны благодаря инновационной траектории аппарата, разработанной инженерами ЕКА. В ближайшие годы зонд продолжит увеличивать угол наклона орбиты, обещая еще более сенсационные открытия.

«Солнечные полюса десятилетиями оставались terra incognita для науки», — подчеркивают в Европейском космическом агентстве.

Эти данные открывают новые перспективы для прогнозирования космической погоды и понимания природы солнечных вспышек. Как отмечают эксперты, миссия Solar Orbiter только начинает раскрывать тайны Солнца, и главные открытия еще впереди.