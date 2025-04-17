Ученые обнаружили возможные признаки жизни на далекой океанической планете

В 124 световых годах от Земли найдена планета с потенциальными биомаркерами

Международная группа исследователей нашла на планете K2-18b, расположенной в 124 световых годах от Земли, химические соединения, которые производятся исключительно живыми организмами, пишет RT .

Этот водный мир, вращающийся вокруг красного карлика в созвездии Льва, уже давно привлекает внимание астрономов как один из наиболее вероятных кандидатов на существование внеземной жизни.

Размеры планеты в 2 раза превышают земные. Полный оборот вокруг звезды совершает за 33 земных дня. Небесное тело полностью покрыто глобальным океаном и находится в условной «обитаемой зоне» своей звезды.

Обнаруженные биосигнатуры включают соединения, которые в земных условиях производятся морскими микроорганизмами, такими как фитопланктон. Хотя ученые подчеркивают, что эти вещества теоретически могут образовываться и в результате абиотических процессов, вероятность их биологического происхождения делает K2-18b одним из самых перспективных объектов для дальнейшего изучения.

«Это не окончательное доказательство жизни, но самый убедительный на сегодняшний день сигнал, который мы получили от потенциально обитаемого мира», — отмечают исследователи.

Для подтверждения открытия потребуются дополнительные наблюдения с помощью новых поколений космических телескопов.

Открытие стало возможным благодаря анализу данных спектроскопии атмосферы планеты, полученных космическим телескопом Джеймса Уэбба. Астрономы планируют продолжить изучение K2-18b, чтобы определить точный состав ее атмосферы и возможные сезонные изменения, которые могли бы указывать на биологическую активность.