Ученые назвали 6 самых древних пород собак в мире

Не все собачьи породы были созданы искусственно — некоторые сформировались естественным путем. С древнейших времен собаки сопровождали людей, пройдя процесс одомашнивания. Какие породы считаются самыми древними, рассказала Общественная Служба Новостей.

Считается, что собаки живут рядом с человеком уже около 3000 лет, но точных данных нет, так как исторические источники не сохранили конкретных дат. Ученые предполагают, что волки были одомашнены между 30 000 и 10 000 лет назад.

Характеристики древних пород

Эти собаки имеют общие черты: их внешность напоминает волков, они мускулисты, крепко сложены, умны, независимы и легко обучаемы. Обычно это коренастые животные среднего размера с рыжей или коричневой шерстью. У них отличное зрение, слух и нюх, что делает их прекрасными охотниками и охранниками. Однако им требуется внимание, воспитание и социализация, чтобы стать хорошими домашними питомцами.

1. Басенджи

Геномный анализ подтвердил, что басенджи — древнейшая порода. Она появилась в Африке более 6000 лет назад, а изображения этих собак найдены на египетских гробницах. Аборигены ценили их за охотничьи навыки, острый нюх и сообразительность, а трехцветных особей считали приносящими удачу.

В Европу басенджи завезли в конце XIX — начале XX века, но популярность они обрели после Второй мировой войны. Эти собаки не любят воду, почти не лают и ухаживают за собой, как кошки

2. Салюки

Салюки, или персидская борзая, — одна из древнейших пород. Их изображения, датирующиеся 4000 лет назад, обнаружены в египетских гробницах. В арабских странах их считали даром Аллаха и использовали для охоты, а сами собаки жили в шатрах с людьми.

В 1895 году салюки попали в Великобританию. Это изящные, стройные борзые, сохранившие охотничьи инстинкты, но сегодня они чаще становятся компаньонами. Им важна ранняя социализация из-за независимого и гордого характера.

3. Тибетский мастиф

Тибетские мастифы — прародители всех мастифов. Эти величественные гиганты родом из Гималаев. Упоминания о них встречаются еще у Аристотеля (IV век до н. э.). Они охраняли монастыри и караваны, а их густая шерсть и мощное телосложение позволяли выживать в суровых условиях.

Несмотря на грозный вид, эти собаки спокойны, преданы и требуют уважения. В Европу их завезли в XIX веке.

4. Гренландская собака

Эта порода, вероятно, сформировалась на Аляске и Чукотке, а затем была завезена в Гренландию. Это древние ездовые собаки, помогавшие людям в экспедициях, перевозке грузов и охоте.

Их ближайший родственник — канадская эскимосская собака. Гренландские псы выносливы, дружелюбны, но свободолюбивы и нуждаются в сильном лидере. Они не подходят для квартиры — лучше содержать их в вольере. В Европу их привезли в 1936 году после арктической экспедиции.

5. Ксолоитцкуинтли (мексиканская голая собака)

Эта порода была спутником ацтеков, которые считали ее проводником в загробный мир. Более 2000 лет назад эти собаки служили индейцам, но испанские конкистадоры почти истребили их. Породу восстановили лишь в XX веке.

У ксоло обычно нет шерсти (хотя встречаются исключения). Они бывают трех размеров, хорошо адаптируются к квартире, преданы, умны и осторожны с незнакомцами. Их кожа требует защиты от солнца, а сами они плохо переносят одиночество.

6. Аляскинский маламут

Эта порода появилась около 3000 лет назад в Северной Америке. Маламутов использовали как ездовых и сторожевых собак. Они энергичны, дружелюбны и очень сильны, почти не лают, только ворчат. У них густая шерсть и характерная «шапочка» на голове.

Их часто путают с хаски, но это разные породы с разным темпераментом.