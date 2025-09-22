Ученые назвали 2 возраста, когда человек резко стареет

Стэнфордские ученые: старение происходит в два скачка, а не постепенно

Ученые из Стэнфордского университета организовали исследование и узнали, что в жизни всех людей есть два возраста, когда они резко стареют. Выяснилось, что этот процесс случается скачкообразно, а не постепенно, сообщает « Царьград ».

В исследовании участвовали около 100 человек. Им было от 25 до 75 лет.

В рамках исследования добровольцы проводили сбор биоматериалов, среди которых мазки, кровь, образцы кала и кожи. Выяснилось, что первый возрастной рубеж, на котором происходит резкое старение организма — примерно 44 года. В этот период начинает хуже функционировать сердечно-сосудистая система. Медленнее перерабатываются организмом алкоголь и кофеин.

После этого начинается период, когда старение проходит плавно. Но потом, в примерно 60 лет, случается второй резкий скачок. В этот период значительно перестраивается иммунная система. По-другому начинают работать почки. Происходит углеводный обмен.

