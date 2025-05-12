Ученые нашли за пределами центра галактики блуждающую черную дыру

На расстоянии от Земли в 600 миллионах световых лет ученые нашли необычное астрономическое явление: звезда, поддавшаяся гравитационному воздействию сверхмассивной черной дыры, разрушилась. И все произошло за пределами галактики, сообщает РБК .

До этого явления ученые знали о наличии черных блуждающих дыр только в центре галактики, но обнаруженная черная дыра находилась за ее пределами. То есть звезда разорвалась за пределами галактики, сообщили специалисты NASA.

В процессе наблюдения за этим явлением с помощью телескопов «Хаббл» и «Чандра» астрономы смогли зафиксировать ключевые моменты поглощения звезды черной дырой.

Используя собранные данные, ученые создали коллаж, демонстрирующий шесть фаз произошедшего события, начиная от начального перемещения черной дыры в космосе до энергетической вспышки, которая выявила ее положение по отношению к галактическому центру.

Ранее ученые перечислили потенциальные угрозы, с которыми может столкнуться человек при перемещении во времени.