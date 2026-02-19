Ученые нашли связь между ожирением и плохими оценками по математике

Школьникам с ожирением и избыточной массой тела сложнее осваивать математику. Соответствующую работу проводили в отношении 1,5 тыс. детей среднего школьного возраста, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заведующей кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, руководителя НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ имени Петровского, главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава РФ, президента Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой.

Заседание Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Современные исследования микробиоты: как правильно изучать и поддерживать здоровую микрофлору человека» было организовано 19 февраля в ММПЦ «Россия сегодня».

Результаты школьников проверяли, учитывая индекс массы тела и когнитивные функции. Выяснилось, что у ребят с избыточной массой тела и ожирением оценки по математике хуже.

По словам Намазовой-Барановой, ось «кишечник-мозг» у школьников с избыточной массой тела и ожирением функционирует неправильно. У тех, кто мало ест, результаты лучше.

«Более того, проведя изучение морфометрии мозга, мы впервые в мире описали, что у этих детей существенно увеличен объем белого вещества. Понятно, за счет чего? За счет серого», — отметила Намазова-Баранова.

