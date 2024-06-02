Ученые нашли самую далекую галактику во Вселенной
Международная группа астрономов рассказали об открытии двух самых ранних галактик из когда-либо наблюдавшихся. Они возникли примерно через 300 миллионов лет после Большого взрыва, сообщает РЕН ТВ.
Результаты получили благодаря космическому телескопу им. Джеймса Уэбба.
Инструмент часто описывают как способный «заглянуть в прошлое».
Астроном из Калифорнийского университета в Санта-Крузе Брант Робертсон прокомментировал открытие галактик.
«Это будет рассматриваться как самое значительное внегалактическое открытие с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» на сегодняшний день», — сообщил он.