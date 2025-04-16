Астрономы обнаружили уникальную планету, которая вращается вокруг двух звезд, но делает это совершенно неожиданным образом — ее орбита расположена перпендикулярно плоскости звездной системы, сообщает РИА Новости .

Объект, получивший название 2M1510 (AB)b, находится в 120 световых годах от Земли в созвездии Весов и напоминает легендарный Татуин из «Звездных войн», но с важным отличием — вместо классической орбиты в одной плоскости с двойной звездой, эта планета движется «вертикально».

Открытие было сделано случайно при наблюдениях в Чили. Ученые изучали коричневые карлики — загадочные объекты, которые слишком велики для планет, но слишком малы для полноценных звезд, — когда обнаружили эту необычную систему. Помимо центральной пары коричневых карликов, вокруг которых вращается планета, в системе присутствует третий карлик на значительном расстоянии.

Это первый достоверно подтвержденный случай существования «полярной» планеты в двойной системе. Ранее известные циркумбинарные планеты, подобные Татуину, всегда вращались в той же плоскости, что и их звезды. Нынешнее открытие заставляет ученых пересмотреть теории формирования планет в сложных звездных системах и предполагает, что гравитационные взаимодействия между компонентами системы могут радикально менять орбиты планет.

«Представьте, что Земля вдруг начала бы вращаться вокруг Солнца вертикально — именно так выглядит эта система», — поясняют исследователи. Открытие, опубликованное в журнале Science, открывает новую главу в изучении экзопланет и показывает, насколько разнообразными могут быть планетарные системы во Вселенной.