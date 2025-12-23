Ученые нашли на Луне предмет, который не должен там существовать

На Луне найден магнетит с газами, которого там не должно существовать

Ученые из РФ во время изучения образцов лунного грунта, привезенных китайской миссией «Чанъэ-5» нашли микроскопическую частицу магнетита. Этот минерал в подобных условиях существовать не должен, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал Nature Communications.

Магнетит — окисленная форма железа. Минерал может появиться только если есть кислород. Однако в лунном вакууме его быть не может.

Найденный магнетит говорит о том, что в далеком прошлом на Луне могла быть атмосфера. Еще там могли случаться мощные вулканические извержения, в результате которых появлялись газы — фумарол.

Из-за открывшихся фактов у ученых появились новые вопросы о геологической истории Луны. Также обнаружение магнетита говорит о том, что на спутнике Земли могут быть залежи полезных ископаемых.

Найденный объект важен с практической точки зрения на фоне планов по возведению баз на Луне. Осознание прошлой вулканической активности и состава пород поможет в поиске ресурсов и выборе безопасных мест для будущих колоний.

