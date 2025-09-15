Ученые наблюдали прохождение планеты через поток солнечного ветра

Земля оказалась под воздействием корональной дыры на Солнце

«Планета около двух часов назад, с опозданием в сутки, все же начала пересекать границу действия корональной дыры», — сообщили в пресс-службе лаборатории.

По предварительным оценкам, текущие прогнозы ученых характеризуются как «умеренно позитивные», однако более точная информация о последствиях этого явления станет известна утром 15 сентября.

Как ранее пояснял астроном Александр Киселев, магнитные бури класса G2, подобные наблюдаемой 10 сентября, способны оказывать заметное влияние на самочувствие метеозависимых людей. Среди возможных симптомов эксперты отмечают головные боли, мигрени, головокружение, скачки артериального давления и учащенное сердцебиение.