Ученые МГУ обнаружили чаек-переносчиков грибов, устойчивых к антибиотикам

Ученые МГУ имени М. В Ломоносова обнаружили в Московском регионе чаек-переносчиков грибов, устойчивых к антибиотикам, сообщает пресс-служба университета.

В течение 7 месяцев сотрудники факультета почвоведения МГУ изучали дрожжевые грибы в помете обычных сизых чаек, которые ежегодно прилетают в конце марта-начале апреля, и гнездятся вплоть до первых осенних холодов в регионах северной и средней полосы России.

При этом особое внимание специалисты обратили на колонии птиц, которые выбрали местом гнездования крупный мусорный полигон в Подмосковье. Птицы питались не рыбой, растениями и насекомыми, а «мусорной едой».

В ходе изучения помета чайки из природной локации и птицы с мусорного полигона выяснилось, что у фекалиях у второй особи было больше патогенных дрожжей.

«Доля патогенов в помете чаек с полигона становилась все больше, чем дольше они питались „мусорной“ пищей. Так, если в апреле, когда птицы только прилетели и обосновались на полигоне, доля патогенных дрожжей в их помете составляла 5,6%, то в октябре, перед самым отлетом на зимовку, — 26,9%», — заявила старший научный сотрудник лаборатории почвенной микробиологии факультетаа почвоведения Анна Глушакова.

Она добавила, что патогенные дрожжи Candida и Rhodotorula, обнаруженные в помете чаек с мусорного полигона, оказались устойчивыми к широко применяемому во всем мире противогрибковому средству — флюконазолу.

Ученые добавили, что перелетные птицы, которые гнездятся в местах с избытком легкодоступной пищи, распространяют патогенные грибы и значительно расширяют географию распространения микробов, устойчивых к антибиотикам. Это может угрожать здоровью человека, а также загрязнять питьевую воду и почву.