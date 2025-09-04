Ученые Королева разработали медицинскую систему для помощи участникам СВО

Универсальную лазерную медицинскую систему для оказания помощи при самых разных травмах и ранениях разработали специалисты «Военно-инженерной корпорации», которая работает в Королеве. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Свое изобретение королевские ученые назвали «Авангард». Его главная составляющая – лазерный излучатель, а необходимый эффект достигается с помощью оптических преобразователей и управления режимами лазерного излучения.

Новая лазерная система поможет вылечить раны самых разных видов, в том числе огнестрельные и минно-взрывные, а также длительно незаживающие раны, трофические язвы и пролежни, обморожения и ожоги различной степени и стадии, расхождение послеоперационных швов и рубцы.

«Авангард» обеспечивает быструю и бережную очистку ран, не требует специальных повязок и дополнительного применения антибиотиков, так как патогенная флора уничтожается лазером, стимулирует регенерацию тканей и значительно сокращает сроки лечения.

По словам изобретателей, система создана на стыке двух наук – разработки лазерной техники и медицины. Лазерные технологии уже активно применяются при лечении различных заболеваний, однако у изобретения королевских ученых есть ряд уникальных преимуществ. В их числе – высокая эффективность лечения, широкая область применения, уменьшение габаритов и энергопотребления при большом диапазоне регулирования мощности лазерного излучения, а также простота применения.

Разработка компании из Королева уже успешно прошла испытания в институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и доказала свою уникальность и эффективность. Теперь «Авангард» будет использоваться в госпиталях и центрах реабилитации для лечения участников спецоперации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.