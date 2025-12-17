Ученые из Сиднея объяснили, почему коллеги понимают друг друга с полуслова

Австралийские ученые выяснили, что при совместной работе у сотрудников происходит синхронизация мозговой активности, что помогает им быстрее понимать друг друга, сообщает «Вечерняя Москва» .

Исследователи из Сиднея провели эксперимент с 24 парами участников, которым предложили вместе выработать правила сортировки фигур по визуальным признакам и выполнить задание. В ходе работы ученые фиксировали мозговую активность участников. Оказалось, что по мере выполнения задачи уровень синхронизации реакций мозга в парах возрастал.

Психолог Антон Кузнецов пояснил, что люди — социальные существа и склонны копировать поведение, мимику и даже идеи друг друга. По его словам, эмпатия может проявляться не только на эмоциональном, но и на интеллектуальном уровне. Кузнецов отметил, что сотрудники, увлеченные общей идеей, часто понимают друг друга с полуслова, иногда даже лучше, чем родственники.

Эксперт подчеркнул, что для появления такой «синхронизации» важны не корпоративные мероприятия, а формирование команды единомышленников и длительная совместная работа. Он добавил, что руководитель, который относится к сотрудникам с уважением и сам увлечен общим делом, способен сплотить коллектив.

Психологи также советуют искать причины конфликтов с коллегами и работать над их решением, чтобы избежать стресса и повысить продуктивность на рабочем месте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.