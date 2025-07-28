Ученые из Подольска взяли образцы 8 видов тутового шелкопряда на Ставрополье

Ученые ФИЦ ВИЖ имени Л. К. Эрнста в Подольске провели мониторинг генетических ресурсов тутового шелкопряда в Ставропольском крае и взяли образцы полезных насекомых, используемых для изготовления шелка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках реализации проекта «Развитие сети биоресурсных коллекций сельскохозяйственных животных» провели рабочий выезд на Станцию шелководства — филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» и провели отбор образцов 8 видов тутового шелкопряда (Bombyx mori).

Полученные образцы будут использованы для проведения молекулярно-генетического анализа, изучения геномного разнообразия и характеристики аллелофонда пород тутового шелкопряда.

Результаты получены при финансовой поддержке Российской Федерации в лице Минобрнауки России.

В природе тутовый шелкопряд практически не встречается, это полностью одомашненный вид, разводимый человеком на протяжении тысячелетий. Перед окукливанием гусеницы плетут коконы из непрерывной шелковой нити длиной от 300 до 1500 метров, которая служит сырьем для изготовления шелка. Название вида получено благодаря основному источнику пищи — листьям тутового дерева (шелковицы).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.