Ученые из Подольска собрали в Калмыкии генетический материал крупного рогатого скота

Ученые Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, созданного на базе ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста, провели экспедицию в Республику Калмыкия и собрали генетический материал калмыцкой породы крупного рогатого скота, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе экспедиции рабочая группа посетила сельскохозяйственный производственный кооператив «Хошуд», где на протяжении многих лет разводят калмыцкую породу крупного рогатого скота.

«Были выполнены важные задачи. Совместно с сотрудниками КалмГУ мы провели обследования животных и выполнили сбор образцов для пополнения коллекции генетических ресурсов сельскохозяйственных животных и отбора животных-доноров для формирования национального каталога», — сказал руководитель Национального центра Игорь Гусев.

В рамках визита состоялась рабочая встреча с представителями РНПЦ КалмГУ. Сотрудники Национального центра посетили станцию искусственного осеменения, оценочную станцию животных, ознакомились с оборудованием лаборатории молекулярных генетических технологий и устройством комплексной аналитической лаборатории.

Помощь в организации экспедиции была оказана ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова».

