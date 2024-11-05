Ученые из Подольска рассказали о генетике ярославских коров начиная со средневековья

Ученые ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста приняли участие в ХII Межрегиональной конференции «Археология: история и перспективы» в Ярославском музее-заповеднике, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Подольск.

В конференции приняли участие директор Центра академик РАН Наталия Зиновьева и старший научный сотрудник лаборатории функциональной и эволюционной геномики животных, доктор биологических наук Александра Абдельманова.

Они выступили на пленарном заседании с докладом «Коровы в средневековом Ярославле и их генетический анализ: поиск исторических корней современной ярославской породы и взгляд в будущее». Работу подготовили совместно с учеными Института Археологии РАН заместителем директора, кандидатом исторических наук Асей Энговатовой и старшими научными сотрудниками лаборатории естественнонаучных методов в археологии кандидатом биологических наук Екатериной Антипиной и кандидатом исторических наук Лилией Яворской​​.

В докладе представили результаты совместных исследований Института археологии РАН и ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста по изучению демографической истории ярославского скота на основании молекулярно-генетических исследований археологических, музейных и современных образцов. Проводимых, в том числе, по грантам Российского научного фонда.

Гарантированное долгосрочное сохранение генетических ресурсов ярославского скота осуществляется в рамках реализации программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, образованного на базе ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста в соответствии с Указом Президента РФ № 195 от 19 марта 2024 года.

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