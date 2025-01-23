Ученые из Дубны обнаружили новые роды микроорганизмов в Кабардино-Балкарии

В рамках исследования подземного микробного сообщества гидротермального источника, расположенного на глубине около 2 км в тоннеле Баксанской нейтринной обсерватории (Кабардино-Балкария), сотрудниками лаборатории ядерных проблем ОИЯИ было обнаружено и проанализировано ранее неизвестное сообщество из 19 микроорганизмов, среди которых присутствуют новые роды бактерий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дубны.

Все 19 геномов микроорганизмов были официально зарегистрированы в открытой базе данных генетических последовательностей GenBank национального института здоровья (NIH) США и доступны для свободного использования другими учеными.

Результаты работы ученых расширят представления о биоразнообразии глубоких подземных экосистем, способах адаптации к обитанию глубоко под землей, а также позволят найти применение уникальным функциональным генам из таких микробиомов в биотехнологическом производстве и биоремедиации загрязненных сред.

Подземные микробные сообщества, обитающие в экстремальных условиях глубоких гидротермальных систем, представляют значительный научный интерес, однако их исследование ограничено труднодоступностью этих сред обитания.

Расположенная в одном из ущелий Кавказского горного хребта в Кабардино-Балкарии Баксанская нейтринная обсерватория (БНО) ИЯИ РАН является одной из таких уникальных исследовательских платформ, обеспечивающих доступ к подземным горячим источникам. Благодаря этому открываются новые возможности для изучения подземных экстремофилов (микроорганизмов, адаптированных к экстремальным условиям среды обитания) и определения их биотехнологического потенциала.

В ходе анализа собранных проб из неиспользуемой части тоннеля БНО ученые смогли получить 19 высококачественных геномов (MAGs), восстановленных из метагеномных данных исследуемого микробного сообщества.

Доминирующими таксонами в этом сообществе оказались представители Pseudomonadota (включая классы гамма-, бета- и альфапротеобактерий), Planctomycetota, Myxococcota, Nitrospirota, Cyanobacteria, Gemmatimonadota и Armatimonadota.

Подробнее с результатами работы сотрудников сектора молекулярной генетики клетки ЛЯП ОИЯИ можно ознакомиться в журнале Microbiology Resource Announcements. Авторы публикации: Кирилл Тарасов, Елена Кравченко, Михаил Зарубин, Алена Яхненко. Исследование поддержано Российским научным фондом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.