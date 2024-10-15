Ученые из Долгопрудного создали экосредство для защиты растений от инфекций

Сотрудники института биофизики будущего МФТИ из Долгопрудного разработали уникальное средство защиты сельскохозяйственных растений от бактериальных и грибковых инфекций на основе жира из личинок мухи Черная львинка. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Это экологически безопасное средство, которое обладает бактерицидным действием против 5 важнейших патогенов в сельском хозяйстве, предназначено для обработки семян пшеницы, картофеля, капусты и других овощей.

Как пояснила кандидат биологических наук, Ирина Марусич, препарат уничтожает 100% патогенов, что делает невозможным их адаптацию и устойчивость к средству. Благодаря натуральной основе, средство безопасно для экосистемы и отличается от существующих химических препаратов защиты растений.

Научная группа уже получила патент на разработку и готова приступить к масштабному тестированию препарата на базе агрохозяйств страны. Любое фермерское хозяйство или агрохолдинг может присоединиться к проекту и бесплатно получить необходимое количество суспензии для обработки полей. Для участия в тестировании необходимо отправить свои контактные данные на электронный адрес: marusich.ei@mipt.ru.

В ведомстве отметили, что предложенный метод защиты растений от бактериальных и грибковых заболеваний может стать революционным достижением в сельском хозяйстве, обеспечивая надежную защиту растений без ущерба для экологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.