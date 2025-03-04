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Ученые из Colossal Biosciences вывели шерстяную мышь с признаками мамонта

Американские ученые из компании Colossal Biosciences совершили прорыв в генной инженерии, сумев вывести уникальный гибрид — генетически модифицированную шерстяную мышь с признаками древнего мамонта, пишет РИА Новости .

Эксперимент направлен на изучение взаимосвязей между генетическим кодом и внешними характеристиками доисторических животных. Особый интерес представляет шерстистый мамонт, исчезнувший с лица Земли примерно четыре тысячелетия назад.

Как сообщает телеканал CNN, в результате генетических манипуляций появился необычный грызун, чей фенотип частично воспроизводит особенности давно вымершего гиганта ледникового периода. Это достижение может стать важным шагом в понимании эволюционных процессов и механизмов наследственности.

Сопоставив генетический материал азиатского слона и его вымершего сородича — шерстистого мамонта, специалисты определили гены, ответственные за уникальные особенности последнего.

Основное внимание при создании модифицированной мыши было уделено воссозданию характерного для мамонтов метаболизма жиров и их густого волосяного покрова. Внешние и поведенческие признаки организма, такие как рост, окрас радужной оболочки и паттерны поведения, принято называть фенотипическими проявлениями.