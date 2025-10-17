Ученые и врачи объяснили, почему не стоит бояться астероидов

сегодня в 02:59

Ученый: не стоит опасаться столкновений астероидов с Землей

Октябрь 2025 года отметился повышенным вниманием к околоземному пространству — мимо Земли пролетели сразу два астероида, добавив мнительным людям новую фобию. Однако специалисты единодушно заявляют: оснований для паники нет.

Кандидат технических наук Святослав Литвинов разъяснил газете «Известия», что все известные астероиды, включая недавно пролетевшие, имеют нулевой показатель риска по Туринской шкале.

«Практически все крупные объекты в околоземном пространстве уже обнаружены, их орбиты хорошо изучены и не предвещают катастрофических столкновений в обозримом будущем», — успокоил ученый.

Медики тем временем исследуют другую связь — между космическими явлениями и здоровьем людей. Врач Денис Прокофьев сравнил человека с ходячей гидрометеостанцией, способной чувствовать магнитные бури и перепады давления, но влияние астероидов остается под вопросом из-за отсутствия чистых экспериментов.

Медицинский психолог Ольга Щербакова видит корень проблемы в особенностях психики: «Люди с мифическим мышлением или шизотипическими расстройствами могут придумывать себе страхи, включая астероидные фобии».

Все эксперты сходятся в одном: современные системы мониторинга надежно защищают Землю, а с навязчивыми страхами лучше обращаться к специалистам, чем читать апокалиптические прогнозы.