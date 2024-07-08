Ученые гадают, чего ждать от замедлившегося ядра Земли

Ученые пришли к выводу, что ядро Земли замедлилось так сильно, что начало двигаться назад. По их словам, в глубоких внутренностях планеты есть твердый металлический шар, вращающийся независимо от крутящейся Земли — как маленький волчок внутри еще большего волчка, сообщает MK.Ru .

По данным CNN, исследователи изучают внутреннее ядро планеты еще с 1936 года, когда его открыл датский сейсмолог Инге Леманн. Долгие годы не утихали споры о том, с которой скоростью и по какому курсу оно вращается.

С годами у человечества появилось все больше доказательств, что за последнее время скорость вращения ядра ощутимо изменилась. Тем не менее исследователи до сих пор спорят, что именно происходит с ядром и как это трактовать.

«Новые и перспективные методологии будут играть центральную роль в ответе на текущие вопросы о внутреннем ядре Земли, включая вопрос о вращении», — сказала старший преподаватель физических наук в австралийском университете Джеймса Кука, доктор Лорен Вашек.

Так как вращение внутреннего ядра влияет на движение во внешнем ядре, ученые считают, что кручение внутреннего усиливает магнитное поле Земли. Несмотря на это, для должного выяснения его точного предназначения нужно будет проводить очередные исследования, говорят специалисты.