Ученые: долетевший до Земли удар можно объяснить «галактическим каннибализмом»

Об этом ученые написали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Можно называть его столкновением галактик или галактическим каннибализмом, потому что галактики поглощают друг дружку и рождаются новые галактики большего размера», — пояснил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Глава Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов добавил, что скорость данной волны невысока. Так, солнечный ветер имеет скорость от 300 до 1000 км/сек. А ударная волна, про которую идет речь, шла со скоростью 800 км/сек.

При этом доктор физико-математических наук, исполнительный директор центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин считает, что наблюдение за ходом ударной волны такого масштаба, где вещества выбрасываются на скоростях, сопоставимых со скоростью света, — уникальное событие. Оно будет обсуждаться теоретиками еще несколько лет.

Кроме того, Назаров подчеркнул, что для подобной ударной волны «принципиально невозможно» дойти до нашей планеты. Но ученые с помощью нового прибора смогли получить больше информации про взаимодействие галактик и движение ударных волн.