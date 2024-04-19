сегодня в 18:56

Ученица из Жуковского стала призером этапа олимпиады по русскому языку

В Жуковском ученица 10 класса гимназии № 1 Целищева Марина стала призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, передает пресс-служба администрации городского округа.

В конце Марина стала победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по МХК (искусство).

Школьники региона, участвующие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, получают премию губернатора Московской области. Победители — 500 тысяч рублей, призеры — 300 тысяч, участники — 100 тысяч.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.