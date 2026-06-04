Ученица из Воскресенска прошла в школу «Камертон» в Пушкино

Летняя смена Творческой школы для одаренных детей Подмосковья «Камертон» стартовала 1 июня в Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в Пушкино. Участницей проекта стала ученица детской школы искусств №4 Воскресенска София Куджаева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Летняя смена «Камертон» проходит на базе Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева. Проект организован региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в сфере музыкального искусства.

В числе участников — ученица ДШИ №4 Воскресенской детской школы искусств София Куджаева, которая обучается по классу фортепиано у Ларисы Тюменцевой. Девочка прошла серьезный конкурсный отбор и была зачислена в престижную летнюю школу.

В течение двух недель участников ждут индивидуальные и групповые занятия с преподавателями колледжей и вузов Москвы и Московской области, мастер-классы, творческие лаборатории, экскурсии и спортивные мероприятия. Также запланирована творческая встреча с композитором Максимом Дунаевским.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.