Ученица из Подольска выиграла путевки сразу в 2 лагеря — «Артек» и «Алые паруса»

Шестиклассница лицея № 5 Подольска Софья Кисель выиграла путевки сразу в два знаменитых детских лагеря страны. Этим летом она отдохнет на Черноморском побережье в международном детском центре «Артек» и во Всероссийском детском центре «Алые паруса», сообщает пресс-служба администрации округа.

Выиграть путевки в лучшие детские лагеря страны ей помогли увлеченность музыкой и активная жизненная позиция. Кисель стала обладательницей Гран-при международного конкурса «Живи, твори, созидай», в котором приняли участие более 2 тыс. детей и подростков из 70 регионов России, а также ребята из Болгарии, Молдавии, Сенегала, Афганистана, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Ливана и Египта.

Юная подольчанка занимается в двух музыкальных школах по классу «Флейта» и «Эстрадный вокал», постоянно принимает участие в различных конкурсах. В 2024 году она уже побывала в «Артеке», загорелась желанием поехать на очередную смену, посвященную 100-летию знаменитого детского лагеря, и выиграла путевку.

Уже на следующей неделе Софья отправится отдыхать в «Артек», а в середине июля примет участие в гала-концерте и в церемонии награждения победителей конкурса «Живи, твори, созидай», который пройдет в Евпатории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.