Учеников Емельяновской школы в Озерах научат управлять трактором

У старшеклассников Емельяновской школы в Озерах начались практические занятия по управлению трактором. Эта новая дисциплина, включенная в учебную программу с этого года, является частью реализации программы профессионального обучения в специализированном агроклассе. Об этом сообщает пресс-служба

«Данный курс предназначен для учеников 9 — 11 классов. Мы стремимся не просто научить ребят управлять трактором, но и познакомить их с основами сельского хозяйства, развить интерес к труду на земле и подготовить к осознанному выбору будущей профессии», — рассказала директор Емельяновской школы Ирина Королева.

Теоретические занятия проходят в учебном классе. Здесь старшеклассники изучают устройство трактора, правила дорожного движения, основы агротехники и техники безопасности. После успешного освоения теории юноши и девушки переходят к практическим занятиям на специально оборудованной при школе площадке — трактородроме. Под руководством учителя технологии Алексея Барышникова ребята осваивают навыки управления трактором.

«Практические занятия на тракторе — это очень интересно и полезно. Мы не только учимся управлять техникой, но и понимаем, какой труд вложен в выращивание хлеба и других сельскохозяйственных культур. Это совсем другой уровень понимания и уважения к труду на земле», — делятся впечатлениями ученики.

В Емельяновской школе действует агротехкласс — образовательный проект, разработанный для подготовки квалифицированных специалистов начиная со школьной скамьи. Его ученики наряду с традиционными предметами изучают дисциплины, связанные с агропромышленным комплексом и сельским хозяйством.

Обучение направлено на достижение целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в рамках федерального проекта «Кадры в АПК».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.