Ученики Орудьевской школы познакомились с работой спасателей Дмитрова

В рамках профориентации «Россия — мои горизонты» учащиеся Орудьевской школы Дмитровского округа совместно с классными руководителями посетили МКУ единую диспетчерскую службу «Дмитровспас». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Экскурсию провел преподаватель колледжа, спасатель первого класса Владимир Куренной. Он в доступной форме рассказал ребятам, что основными обязанностями, целями и задачами службы является целый комплекс мер. Это прием сообщений о чрезвычайных ситуациях, информирование служб и организаций, руководство действиями при чрезвычайных ситуациях (ЧС), организация реагирования на вызовы через «112», управление силами региональной службы ЧС, постановка задач по ликвидации последствий ЧС, прием экстренных мер, защита населения от ЧС и ликвидация их последствий, проведение аварийно-спасательных работ, участие в мероприятиях гражданской обороны (ГО) и спасение людей.

Ребята познакомились с работой центра, посмотрели на практическую работу спасателей, увидели залы, где проходит подготовка спасателей. Ученикам рассказали и об истории становления «Дмитровспаса», его развитии в нашем округе.

Ребята даже попробовали себя в роли участников бригады спасателей.

«Мне очень понравилось! Увидел работу и технику своими глазами, а не в кино. Теперь стало понятнее, насколько это ответственно и как много обязанностей у каждого спасателя, сколько всего он должен знать и уметь», — поделился впечатлениями один из учеников.

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